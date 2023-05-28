 البحرية الباكستانية وقوة مكافحة المخدرات تضبطان كمية كبيرة من الحشيش - بوابة الشروق
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البحرية الباكستانية وقوة مكافحة المخدرات تضبطان كمية كبيرة من الحشيش


نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 6:28 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 6:29 ص

تمكنت القوات البحرية الباكستانية وقوة مكافحة المخدرات اليوم السبت من ضبط كمية كبيرة من المخدرات في عملية مشتركة ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس الباكستانية" اليوم السبت.

وقال بيان صحفي للبحرية الباكستانية إن قواتها وعناصر قوة مكافحة المخدرات صادروا نحو 4020 كيلوجراما من مخدر الحشيش، في عملية لمكافحة المخدرات استنادا إلى معلومات استخباراتية مشتركة شمالي بحر العرب.

وتؤكد العملية الناجحة لمكافحة المخدرات بمشاركة البحرية الباكستانية عزم البحرية على منع الأنشطة غير المشروعة في البحر وعلى طول الساحل.


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