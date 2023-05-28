قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك إقبالًا كبيرًا على عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، متوقعًا صدور النتائج بشكل أسرع من الجولة الأولى.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، أن الانتخابات تأكيد على العملية الديمقراطية في تركيا، مؤكدًا أنه سيحترم قرار الشعب عقب إعلان النتائج.

ولفت إلى أن «الانتخابات الحالية تعد الأولى من نوعها؛ لأنها تشهد جولة إعادة ثانية»، قائلًا إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 90%.

وتوقع أن تشهد الجولة الثانية نسبة مشاركة عالية وعملية انتخابية سلسة، مناشدًا جميع المواطنين الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، والتي وصفها بأنها «يوم الحسم».

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، صباح اليوم الأحد، إلى أحد المراكز الانتخابية للإدلاء بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها مع مرشح «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو.

وانطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 وحتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وفق وكالة «الأناضول».

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح «تحالف الجمهور»، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو.

وفي الانتخابات سيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.