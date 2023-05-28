3 ملايين ريال سعودي حصيلة مبيعات معرض المدينة المنورة للكتاب في نسخته الثانية

بلغ عدد زوار معرض المدينة المنورة للكتاب بنسخته الثانية نحو 277 ألف زائر، بحصيلة مبيعات بأكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي، بهدف إثراء الحراك الثقافي وإسهامه في بناء جيلٍ واعٍ ومثقف وتشجيع القراءة والمعرفة وسط مشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية مقدمةً أكثر من 60 ألف عنوان، وبرنامج ثقافي يضم أكثر من 140 فعالية تستهدف الأدباء والمثقفين والشباب.

وأشارت وكالة أنباء السعودية (واس) إلى أن المعرض اختتمت أعماله مساء أمس بعد 10 أيام حافلة بالمعرفة والثقافة والأدب، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة، تم تقديم خلالها عروض مسرحية، وجلسات حوارية وندوات وورش عمل بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب أمسيات شعرية ضمن "ملتقى الشعر العربي حول العالم".

وبهذه المناسبة، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان إلى أن المعرض في نسخته الثانية قدم تنوعا في فعالياته ليُناسب القُراء والكتّاب والناشرين، وأسهم من خلال حصيلة مبيعاته في إنعاش صناعة الكتاب، وتنمية شغف الوصول إلى المعرفة بين زواره من جميع الفئات والأعمار، وهو ما يشجع الاستثمار في القطاعات الثلاثة: الأدب والنشر والترجمة، وفق تطلعات رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة.

يشار إلى أن معرض المدينة المنورة للكتاب يعد ثاني معارض الكتاب في المملكة التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة هذا العام، وكان معرض الشرقية للكتاب في شهر مارس الماضي أول المعارض، وينتظر أن يتلوهما معرضين للكتاب في الرياض وجدة خلال العام الجاري ضمن مبادرة "معارض الكتاب"، إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة.