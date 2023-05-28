

يستضيف مسرح جلوبال بجدة سيتي ووك بداية من الجمعة وحتى 6 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، العرض المسرحي "تشارلي"، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الرياض ومصر، العرض تأليف د. مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهي.

"تشارلي" هو عرض موسيقي استعراضي، باللون الذي يُقدّم في البرودواي، وهو يدور حول حياة واحد من أشهر نجوم السينما في العالم تشارلي تشابلن، ومدى تأثيره في صناعة السينما في العالم، والعرض يستعرض قصته من الجانب الإنساني والمراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.

وفي تصريح خاص للـ"الشروق" قال مخرج العرض أحمد البوهي: متشوق بشدة للقاء الجمهور السعودي، ومغمور برد فعلهم وانتظارهم للعرض.

واستكمل البوهي: الجمهور السعودي متذوق للفن، ومتعطش للأعمال الفنية الراقية والجادة بشكل غير مسبوق، وحماسهم هذا يجعلني في حالة انتباه، حتى نستطيع أن نرضيهم ونسعدهم، ونكون على قدر المسؤولية التي نتحملها.

وأضاف: بعد العودة نستعد لتقديم العرض مرة أخرى في مصرنا الحبيبة وجمهورها الراقي المتذوق للفن، يوم الخميس 6 يوليو على مسرح فندق موفينبيك- بمدينة الإنتاج الإعلامي.