كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري، عن الصعوبات التي واجهه بعد رحيله عن الزمالك، والانتقال للدوري القطري وتفكيره في الرحيل مبكرا وقتها.

وقال ساسي في تصريحات تليفزيونية: "استغرقت ما يقترب من نصف موسم من أجل التأقلم في قطر، بسبب الطقس الحار مقارنة بمصر وتونس بجانب أن علاقتي مع المدرب كاسترو لم تكن في أفضل حالاتها ولم يتعامل معي بشكل جيد".

وأضاف: "كاسترو لم يستطع أن يتعامل معي في ظل الصعوبات التي واجهتها، كنت أحتاج للثقة من المدرب ولكن اشتغلت على نفسي وصبرت حتى تأقلمت".

وأوضح ساسي: "كنت أفكر في الرحيل خلال وجود كاسترو، وتحدثت مع رئيس النادي وقال لي إن مستواي ليس مثل وجودي في الزمالك، كانت فترتي في الزمالك هي المقياس، حاول تقريب العلاقة بيني وبين المدرب وطلب مني الظهور بمستواي مع الزمالك".

وتابع: "لا أحب أن أتواجد في مكان لا يرغب في وجودي، أنا لا أحتاج معاملة خاصة، ولكن اللاعب يحتاج لمن يتحدث معه لكي يخرج أفضل ما لديه".

وأشار ساسي إلى أن الموسم كان صعبا للغاية بسبب الحماس الشديد والمنافسة القوية حتى آخر مباراة لكن الدحيل نجح في حصد اللقب.