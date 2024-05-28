الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع بلجيكا اليوم

أعلنت الحكومة البلجيكية أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيوقع اتفاقية أمنية مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء.

ووقع زيلينسكي، أمس الاثنين، اتفاقية أمنية ثنائية مع إسبانيا، التي قدمت مساعدات لكييف بقيمة تزيد عن 1ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، بما في ذلك صواريخ مضادة للطائرات ودبابات من طراز "ليوبارد" وذخيرة.

ومن المقرر أن يزور زيلينسكي مطار ميلسبروك العسكري ليطلع على الاستعدادات لتسليم بلجيكا طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى أوكرانيا.

وتعد بلجيكا واحدة من الدول التي تعهدت بتزويد طائرات لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا منذ العملية العسكرية في فبراير 2022.

وتعود الاتفاقية الأمنية إلى قرار اتخذه رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة عقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو الماضي، حيث تم الاتفاق على أن تبرم الدول الأعضاء اتفاقيات ثنائية لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل.

وتوصلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى اتفاق مع كييف في يناير وفبراير الماضيين.