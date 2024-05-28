بلاغ عن هجوم على سفينة أمام سواحل اليمن يخلف أضرارا

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث استهدف سفينة على بعد 33 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من مدينة المخا اليمنية.

وأضافت الهيئة في بيان، أن الحادث ألحق أضرارا بها لكن طاقمها بخير، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تلقيها بلاغا عن تسرب للمياه إلى سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن بعد استهدافها بثلاثة صواريخ ما أدى إلى ميلها على أحد جانبيها، وذلك في ظل تواصل التوترات في المنطقة بفعل استمرار عمليات جماعة "الحوثي" اليمنية.

وقالت الشركة البحرية، إن السفينة التجارية أطلقت نداء استغاثة، مشيرة إلى أن الأخيرة أبلغت أيضا عن أضرار لحقت بقسم تخزين البضائع وأن هناك تسربا للمياه.

وأضافت أن المياه تسربت إلى السفينة على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.