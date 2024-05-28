مباحثات ليبية أممية في ملف المصالحة

ناقش عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، مع ستيفاني خوري نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مستجدات المشهد السياسي، وملف المصالحة، وسبل التعاون مع البعثة الأممية في مجال المصالحة، والعدالة الانتقالية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بالمجلس الرئاسي، إن اللافي أكد خلال اللقاء، على ضرورة إنهاء الانسداد السياسي الحالي، وتحريك العملية السياسية، دون إهمال المسار الاقتصادي، والأمني، ومسار حقوق الإنسان، والمصالحة.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.



