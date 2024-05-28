 مباحثات ليبية أممية في ملف المصالحة - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 مايو 2024 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مباحثات ليبية أممية في ملف المصالحة

طرابلس - قنا
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 11:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 11:06 م

ناقش عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، مع ستيفاني خوري نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مستجدات المشهد السياسي، وملف المصالحة، وسبل التعاون مع البعثة الأممية في مجال المصالحة، والعدالة الانتقالية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بالمجلس الرئاسي، إن اللافي أكد خلال اللقاء، على ضرورة إنهاء الانسداد السياسي الحالي، وتحريك العملية السياسية، دون إهمال المسار الاقتصادي، والأمني، ومسار حقوق الإنسان، والمصالحة.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك