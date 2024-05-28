مسئول أممي: الضربة الإسرائيلية على مخيم رفح أحدث الفظائع وربما الأشد قسوة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، إن الضربة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين برفح جنوب غزة هي "أحدث الفظائع وربما الأشد قسوة".

ورداً على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف فيه الضربة بأنها "حادث مؤسف مأساوي"، قال جريفيث في بيان إن هذا الوصف "رسالة لا تعني شيئاً لمن تم قتلهم، ومن ينتحبون ومن يحاولون إنقاذ الأرواح"، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

واستشهد 45 فلسطينيا استُشهدوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح.

ويقع المخيم ضمن مناطق حددتها قوات الاحتلال مسبقا على أنها آمنة، ودعت النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتأتي المجزرة بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر، لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.