المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء مشروعات تعليمية وصحية وخدمية

المجلس التنفيذي يوافق على إنشاء مكتب تموين جديد بطامية، وسجل مدني بقرية سيلا

المجلس يوافق على المخططات التفصيلية لقرى إطسا، وقرية "أبو شنب" بأبشواى

محافظ الفيوم يشدد على تضافر الجهود والجاهزية التامة استعداداً لامتحانات الثانوية العامة

"الأنصاري": نعمل على إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات للارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة

محافظ الفيوم يوجه بسرعة تنفيذ المحاور المرورية الجديدة لفك التكدسات بالمدينة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد أحمد علاء الدين نائب المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، وممثلي الجهات ذات الصلة.

في بداية المجلس، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، وعقب ذلك قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع الحضور ولشعب الفيوم الكريم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على مسئولي الوحدات المحلية، ومديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات ذات الصلة، باليقظة التامة والانتشار المكثف على الأرض على مدار الساعة، وضرورة تكثيف الحملات الرقابية، والمتابعة الميدانية على كافة محال الجزارة وشوادر ومنافذ بيع اللحوم والسلع والمواد الغذائية، للتأكد من توافر المعروض من السلع بالجودة المناسبة والشكل اللائق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتم خلال المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، الموافقة على إدراج مدرسة شعيب مرادف الرسمية للغات، بناحية قرية الشواشنة، التابعة لمركز يوسف الصديق، تبرع من المواطن جمال شعيب مرادف، ضمن الخطة العاجلة للهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بقرية الهيشة، التابعة لقرية هوارة المقطع، بمركز الفيوم،، بمساحة 840م2، تبرع من المواطن كمال سيد فرج، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض، بحوض البيجام، نمرة (29)، رقم (4)، بقرية العادل، التابعة لمركز سنورس، بمساحة 1225م2، تبرع من المواطنة فوزية على عبداللطيف حسين، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.

ووافق المجلس التنفيذي، على إنابة وزارة الصحة والسكان، في طرح ممارسة عامة لإنشاء وتشغيل صيدليات بعض المستشفيات، بهدف إضافة موارد وتعظيم صناديق هذه المستشفيات، في ضوء القانون رقم (87)، لسنة 2024، وعملاً بالمادة (78)، من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، كما وافق المجلس على إنشاء سجل مدني بقرية سيلا، التابعة لمركز الفيوم، بالدور الأرضي للوحدة المحلية بالقرية، تخفيفاً للأعباء عن كاهل المواطنين، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 255 م2، ضمن القطعة (174) بحوض الجبل، ملك الوحدة المحلية بطامية، لإنشاء مبنى جديد لإدارة التموين، كما تمت الموافقة على تخصيص عدد (5) أماكن بمدينة الفيوم، لصالح جهاز مستقبل مصر، لاستغلالها كمنافذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية، مقابل حق انتفاع لتلك الأماكن.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، على تخصيص قطعة أرض كائنة خلف شركة الأدوية، بجوار مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بكيمان فارس، لمديرية التموين لحاجة العمل الضرورية، وقرارات الإخلاء الصادرة لإدارات التموين الكائنة بمقر مديرية أوقاف الفيوم، كما تمت الموافقة على تعديلات المخططات التفصيلية لقرى مركز إطسا وعددها 46 قرية، والموافقة على المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواى، وسيتم إرسال تلك الموافقة لوزارة التنمية المحلية، للحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، تمهيداً للعمل بهذه المخططات فى إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المواطنين، وبشأن توفير مكان بديل لسوق الماشية بدمو، وافق المجلس على توفير مكان بسوق العزب، لحين انتهاء عدد من الإجراءات العالقة بشأن سوق دمو، في إطار الاستغلال الأمثل للمنطقة بشكل متكامل.



واستعداداً لامتحانات الثانوية العامة، شدد محافظ الفيوم، على الجاهزية التامة وتضافر كافة الجهود، من خلال خطة عمل موحدة بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، لتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء إمتحاناتهم في سهولة ويسر، والعمل على التأمين الكامل، والمراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان، وتوافر مراوح بجميع لجان الامتحانات واستراحات المراقبين، وكذا التأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية الضرورية وبدائلها، وتوفير نقاط طبية مجمعة للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، وضرورة توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، والتنسيق مع مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، لزيادة أعداد سيارات الأجرة وتكثيفها على الخطوط المؤدية للجان.

وفي القطاع الصحي، أوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والمركزية، فضلاً عن الوحدات الصحية، بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من توصيل شبكات المرافق وأعمال التشطيبات، لمستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، بعد نهو الهيكل الخرساني والأعمال البنائية لها، استعداداً لتجهيزها ودخولها الخدمة جزئياً بداية عام 2026، على أن تستكمل باقى الأعمال والتجهيزات لتدخل المستشفى الخدمة بكامل طاقتها تباعاً، كما يتم العمل لنهو أعمال مستشفى يوسف الصديق المركزي، كما يتم بشكل دوري أعمال الصيانة والترميمات اللازمة للمستشفى العام بمدينة الفيوم، وبشأن خدمات الوحدة الصحية بقرية سيلا بمركز الفيوم، أكد محافظ الفيوم على توفير مكان بديل لحين الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة، فضلاً عن العمل على تلافى الملاحظات بالوحدة الصحية بقرية منشأة عبدالمجيد بإطسا، لتدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد محافظ الفيوم، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على مسئولي المرور، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة الفيوم، لوضع الرؤية والإجراءات اللازمة لتنفيذ مجموعة من المحاور المرورية الحيوية بالطرق والشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الفيوم، لفك الاختناقات وتكدس السيارات وتيسير حركة المواطنين، خاصة بميدان المسلة، ومحور دار الرماد الجديد، وتنظيم حركة السير بشارعي دار الرماد ورفعت عزمي، على أن يكون أحدهما ذهاباً والآخر إياباً، على أن يتم العمل بهذه المحاور مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على نقل موقف سيارات الأجرة من مكانه الحالي جوار السكة الحديد، إلى منطقة الورش بالمدينة الصناعية بالفيوم.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال النظافة وصيانة وتمهيد الطرق، خاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وبنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، والتنسيق مع مسئولي شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات بالطرق والميادين العامة لتسير الحركة المرورية، مؤكداً على وكيل وزارة الأوقاف، بسرعة إعداد البيان اللازم بالساحات التى ستؤدى فيها صلاة العيد، للتنسيق بشأنها مع الجهات ذات الصلة، كما شدد على ضبط الحركة المرورية وتكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة خاصة الطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، وتنظيم حركة سيارات النقل الثقيل بطريق دائري الفيوم / دمو.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عدداً من المطالب والمقترحات شملت، قطاعات الطرق، والأبنية التعليمية، والصحة، ووجه محافظ الفيوم، مسئولي الجهات ذات الصلة بدراسة هذه المطالب وبحث تلك المقترحات، وتقديم الحلول الإيجابية لها في أقرب وقت ممكن.