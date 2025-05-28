السيسي يتابع مستجدات مبادرة الرواد الرقميين ويوجه بسرعة التنفيذ وتوسيع قاعدة المستفيدين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون" (Digilians)، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للالتحاق بالمبادرة، المقرر بدء العمل بها في سبتمبر 2025، حيث تم استعراض ما تم إنجازه من خطوات، بما في ذلك إنشاء منصة للتسجيل، والجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات التكنولوجية والهندسية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في موعدها المحدد.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة مفتوحة لجميع الشباب من الجنسين، ومن مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار ستتم وفقًا لمعايير موضوعية. وأضاف أن الدراسة ستتضمن عدة برامج تشمل: الدبلوم المكثف، الدبلوم المتخصص، الماجستير المهني، والماجستير الأكاديمي، وستُقدّم مجانًا بالكامل، بما في ذلك الإقامة، الإعاشة، والتدريب. كما ستتضمن المناهج الدراسية مجموعة شاملة من المهارات التقنية والشخصية واللغوية والحياتية والقيادية، إلى جانب مهارات العمل الحر (freelancing).

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على المسارات الخاصة بالمبادرة، التي تبدأ بتنمية المهارات التقنية لدى الطلاب، من خلال الاتفاق مع مجموعة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، لاستقبال المتدربين بعد انتهاء الفترة النظرية ضمن تدريب عملي لاكتساب المهارات التقنية، مع التركيز على دعمهم في تقديم أفكار لمشروعات ربحية قائمة على التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات "مصر الرقمية"، بالإضافة إلى دعمهم في إنشاء حسابات على منصات العمل الحر، وكسب مشروعات تطبيقية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل نحو الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية للمبادرة في التوقيت المحدد، مع دراسة سبل توسيع قاعدة المستفيدين منها لإحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من حيث الكم والكيف.

كما وجه بضرورة التعاون مع الجهات المتخصصة في العلوم التكنولوجية المختلفة، على المستويين المحلي والدولي، لتنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية للشباب المصري، في ضوء استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية والكوادر المتخصصة في التكنولوجيا. كذلك، شدد الرئيس على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي ومواصلة تطوير البنية التكنولوجية للدولة.