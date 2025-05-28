الرئيس الأوكراني يعتزم زيارة برلين اليوم

من المتوقع أن يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين اليوم الأربعاء.

وبحسب ما أوردته مجلة "دير شبيجل" الألمانية ووسائل إعلام أخرى، يعتزم الزعيمان مناقشة الخطوات الممكنة نحو مزيد من المحادثات "التقنية" بين أوكرانيا وروسيا.

ولم يتم تأكيد الزيارة رسميا بعد سواء في كييف أو برلين، إلا أنه نادرا ما يتم الإعلان مسبقا عن زيارات زيلينسكي الخارجية لأسباب أمنية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية عن إجراءات أمنية مكثفة وقيود مرورية في برلين اليوم بسبب زيارة ضيف دولة رفيع المستوى. وستُفرض أيضا قيود على قطارات الضواحي "إس-بان". وقالت الشرطة إن القيود ستتركز في حي تيرجارتن خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة مساء (التوقيت المحلي). ووفقا للبيانات، من المقرر إغلاق شوارع ووضع حواجز مرورية ونشر أفراد شرطة على مداخل الطرق. وأوصت السلطات سائقي السيارات بتجنب هذه المناطق وسلك طرق بديلة.

وكانت آخر زيارة لزيلينسكي لبرلين في يونيو وأكتوبر 2024. وشهدت حركة المرور اضطرابا شديدا في ذلك الوقت أيضا.

وبالنسبة لزيلينسكي، تُعد هذه أول زيارة له إلى برلين منذ تولي ميرتس منصب المستشار. وسافر ميرتس نفسه إلى كييف في مطلع مايو الجاري رفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع سيتناول أيضا المساعدات الجديدة لأوكرانيا. ويعتزم الأوروبيون دعم أوكرانيا في الدخول في محادثات سلام مع روسيا من موقع قوة. وأثار ميرتس مؤخرا ضجة داخل الائتلاف الحاكم الألماني بتصريحه عن رفع القيود المفروضة على مدى الأسلحة الموردة لأوكرانيا.