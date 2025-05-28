فيلم نجوم الساحل يحقق 118 ألفا و122 تذكرة في 8 أسابيع

حقق فيلم "نجوم الساحل"، أمس الثلاثاء، 97 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه بعد 8 أسابيع عرض، إلى 14 مليونا و907 آلاف جنيه، بما يوازي 118 ألفا و122 تذكرة.

والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته أحمد داش ومايان السيد، بمشاركة علي صبحي، وأحمد عبدالحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، بالإضافة لمشاركة عدد من ضيوف الشرف.

فيما تدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، حيث يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي رفقة صديقه لمقابلتها، في محاولة للوصول لحبيبته، وتدور هناك عدد من المفارقات غير المتوقعة.