فرض أكبر غرامة من نوعها على شركة تايمز ووتر البريطانية بشأن التلوث وتوزيعات الأرباح

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أعلنت هيئة أوفوات المنظمة لقطاع المياه في بريطانيا، فرض غرامة بقيمة 122.7 مليون جنيه إسترليني (165.3 مليون دولار) على شركة تايمز ووتر البريطانية للمياه والصرف الصحي، وذلك بعد تحقيقين في الصرف الصحي وتوزيعات الأرباح، في أكبر غرامة تصدرها أوفوات على الإطلاق.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، بأن الشركة العملاقة في قطاع المياه سوف تضطر لدفع 104.5 مليون جنيه إسترليني مقابل خرق القواعد المتعلقة بعمليات الصرف الصحي، بعدما قالت أوفوات إنها "لم توفر الحماية للبيئة".

وقال الرئيس التنفيذي بهيئة أوفوات، ديفيد بلاك: "كشف تحقيقنا عن سلسلة من الإخفاقات من جانب الشركة لبناء بنية تحتية ملائمة وصيانتها وتشغيلها للوفاء بالتزاماتها".

وقالت أوفوات، إن تايمز ووتر سوف تدفع 2ر18 مليون جنيه إسترليني أخرى لخرق القواعد المتعلقة بتوزيعات الأرباح، في أكبر غرامة على صلة بتوزيعات الأرباح على الإطلاق في هذا القطاع.

وقالت الهيئة المنظمة، إن تايمز ووتر ومستثمريها سوف يدفعا الغرامة وليس العملاء.

وواجهت شركات المياه، غضبا عاما بشأن حجم التلوث، وقلة الاستثمار في البنية التحتية للمياه وارتفاع الفواتير وارتفاع توزيعات الأرباح وأجور المديرين التنفيذيين ومكافآتهم في شركات المياه الخاصة.