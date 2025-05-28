 مصطفى محمد يتخذ قرارا مفاجئًا بشأن انتقاله لـ الأهلي.. إعلامي يكشف - بوابة الشروق
الأربعاء 28 مايو 2025 12:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصطفى محمد يتخذ قرارا مفاجئًا بشأن انتقاله لـ الأهلي.. إعلامي يكشف

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 12:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 12:14 م

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، مؤكدًا أن اللاعب لا يمانع.

ويبحث النادي الأهلي عن تدعيم صفوفه في الخط الأمامي وتحديدًا مركز الهجوم، قبل خوض غمار منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بشهر يونيو المقبل.

وقال مهيب عبدالهادي في برنامجه اللعيب المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»: «الأهلي حاطط عينه على مصطفى محمد، وحصل كلام بالفعل مع لاعب نانت الفرنسي».

وأضاف: «مصطفى محمد مش ممانع اللعب للنادي الأهلي والكلام ده على مسؤوليتي».


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