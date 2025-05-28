تداولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة إخراج نائب إسرائيلي من الكنيست بقوة، بعدما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ«قصف الأطفال وتجويع غزة».

وبحسب ما نشرته القناة «7» العبرية، جاء ذلك خلال حديث عضو كنيست عن الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير عوفر كسيف، خلال جلسة بعنوان: «فشل الحكومة الكامل في تحقيق أهداف الحرب».

وواجه النائب انتقادات من نواب آخرين، بعدما اتهم نتنياهو بـ«قصف الأطفال» في قطاع غزة، ثم أخرجه حراس الأمن بالقوة من القاعة، بعدما رفض التراجع عن تصريحاته.

من جانبه، زعم نتنياهو، في كلمته أن «إسرائيل قضت على محمد السنوار، الذي كان زعيم حماس في غزة، خلال الحرب».

وأضاف: «لقد وصلنا خلال اليومين الماضيين إلى نقطة تحول دراماتيكية نحو القضاء على قدرات حماس الحكومية، لم يسبق لإسرائيل أن حققت مثل هذا القدر من الإنجازات في الحروب».

ورفض ما وصفه بـ«ادعاءات المعارضة»، بأنه يريد تأجيل الموعد المحدد للانتخابات بالقانون.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 شهيدًا و179 إصابة، منوهة أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 54 ألفًا و84 شهيدًا، و123 ألفًا و308 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 3924 شهيدًا، و11 ألفًا و267 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.