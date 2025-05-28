تقديم لحوم الدببة على موائد سلوفاكيا يثير غضب المعارضة

وجهت المعارضة في سلوفاكيا انتقادات حادة لخطط استخدام لحوم الدببة البنية التي يجري اصطيادها للاستهلاك البشري، متهمة وزارة البيئة بأنها تحولت إلى "محل جزارة"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء "تي إيه إس آر" يوم الثلاثاء.

جاءت تصريحات السياسية المعارضة تمارا ستوهلوفا، عقب إعلان نائب وزير البيئة فيليب كوفا يوم الإثنين، بأن لحوم الدببة التي يتم اصطيادها بشكل قانوني لن تُهدر بعد الآن، بل سيتم استخدامها كغذاء.

وكتب كوفا على فيسبوك: "أي حيوان يُقتل ويستوفي شروطا معينة، سيسمح باستخدام لحمه للاستهلاك. لماذا؟ لأن لحم الدب صالح للأكل".

وبحسب كوفا، بدأت هيئات تابعة لوزارة البيئة بالفعل في إصدار تراخيص تتيح بيع لحوم الدببة لمؤسسات تقديم الطعام، بشرط أن يثبت التجار أن الحيوانات تم اصطيادها بصورة قانونية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن سلوفاكيا تضم نحو 1200 دب بني بري، وهي حيوانات محمية ولا يُسمح بصيدها إلا إذا شكلت خطرا على البشر.

وخلال السنوات الأخيرة، سُجلت عدة مواجهات بين البشر والدببة، بعضها كان مميتا. فقد أُصيب رجل / 49 عاما/ بجروح خطيرة يوم السبت إثر هجوم دب على إحدى الشركات.



ويعد كوفا من أبرز المؤيدين لخطط القتل المثيرة للجدل.





