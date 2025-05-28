إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية

انتقد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك الركيزة الأساسية في أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشريعية، فيما يعد تصدعا كبيرا في شراكة تأسست خلال حملة ترامب الانتخابية العام الماضي وكانت تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة الأمريكية والحكومة الفيدرالية.

وقال ماسك، الذي دعم حملة ترشيح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار وعمل كمستشار رفيع في إدارته، إنه شعر بـ"خيبة أمل" إزاء ما يسميه الرئيس بـ"مشروع القانون الكبير والجميل".

ويشمل التشريع مزيجا من تخفيضات ضريبية وتعزيز تطبيق قوانين الهجرة.

وخلال حديثه مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، وصف ماسك مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" يزيد العجز الفيدرالي و"يضعف عمل" وزارة كفاءة الحكومة التي يشرف عليها.

وأوضح ماسك: "أعتقد أن المشروع يمكن أن يكون كبيرا أو قد يكون جميلا، لكن لا أعلم إن كان بالإمكان وصفه بكلا الأمرين معا".

وتم بث مقابلة ماسك مع قناة " سي بي إس" مساء أمس الثلاثاء. ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على الاستفسارات. وكان الجمهوريون مرروا مؤخرا مشروع القانون في مجلس النواب ويناقشونه حاليا في مجلس الشيوخ.

وليس من الواضح ما إذا كانت لتعليقات ماسك حول مشروع القانون أي تأثير إن وُجد على النقاش التشريعي.