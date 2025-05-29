محمد الشناوي يُعلن تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين

أعلن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين قادمين، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن ألوان الفريق، وذلك عقب تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخه.

وجاء إعلان الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 1» عقب الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على فاركو بسداسية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة المحلية.

وقال الشناوي:" جددت عقدي مع النادي الأهلي لمدة موسمين، والكابتن محمد رمضان أعلن هذا الأمر بعد انتهاء كافة التفاصيل، وأنا سعيد بالاستمرار داخل بيتي".

وتحدث قائد الأهلي عن مشوار التتويج باللقب قائلًا:" كان لدينا يقين بالفوز بالدوري رغم كل التحديات. لم نشك للحظة أن البطولة ستبتعد عنّا، وحتى بعد أزمة مباراة الزمالك قلت لزملائي إن الدوري ما زال في الملعب، والتركيز والانتصارات فقط هما طريقنا لتحقيقه".

واختتم الشناوي تصريحاته مؤكدًا أن روح الجماعة والإصرار كانت كلمة السر في عودة الأهلي لمنصة التتويج المحلية بعد صراع شرس مع بيراميدز على مدار الموسم.