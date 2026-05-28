تحول مفاجئ في وجهة فيليبي لويس باتفاق مع موناكو

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البرازيلي فيليبي لويس المدير الفني السابق لفلامنجو البرازيلي قد توصل لاتفاق بشأن قيادة نادي موناكو الفرنسي خلال الموسم الجديد.

ورغم التقارير التي ربطت لويس – المدافع السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني – بتولي تدريب تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يعلن الأخير تعاقده مع تشابي ألونسو، وكذلك ارتباط المدرب البرازيلي الشاب بتولي قيادة باير ليفركوزن الألماني، فقد جاءت وجهته المقبلة نحو الدوري الفرنسي.

وذكرت مصادر عدة من بينها شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، والصحفي الفرنسي سانتي أونا، والإيطالي فابريزيو رومانو أن لويس سيخلف سيباستيان بوكونيولي الذي يستعد للرحيل عن منصبه، بعدما توصل المدرب البرازيلي لاتفاق بشأن قيادة فريق الإمارة الفرنسية.

وعرف موناكو موسما عصيبا ابتعد فيه عن المنافسة على الألقاب محليا وقاريا، ليحتل المركز السابع في جدول الدوري الفرنسي، والذي يؤهله فقط للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.