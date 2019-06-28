محاكمة سياسية تركية معارضة بتهمة الإساءة للرئيس

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بدأت اليوم الجمعة محاكمة جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، المتهمة بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بين تهم أخرى.

ويُنظر إلى كفتانجي أوغلو على نطاق واسع كأحد مهندسي فوز أكرم إمام أوغلو بانتخابات البلدية مؤخرا في إسطنبول.

واستشهدت لائحة الاتهام بـ 35 منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين عامي 2012 و 2017.

ويسعى الادعاء العام إلى الحكم بالسجن على كفتانجي أوغلو لمدة تصل إلى 17 عامًا، بحسب حزب الشعب الجمهوري.

وإلى جانب إهانة الرئيس، فهي متهمة أيضاً بإهانة جمهورية تركيا، وإثارة الكراهية والعداء بين المواطنين ونشر دعاية ترويجية لمنظمة إرهابية.

وكتبت كفتانجي أوغلو عبر موقع تويتر: "على الرغم من أن هذه المحاكمة ليس لها أي جانب قضائي وقد بدأت بدوافع سياسية بالكامل، إلا أنني سأمارس حقوقي القانونية إلى النهاية، لأنني أؤمن بالديمقراطية والعدالة".