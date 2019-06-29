دويتشه بنك يعتزم شطب نصف وظائف قطاع تداول الأوراق المالية

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قالت مصادر مطلعة إن "دويتشه بنك" أكبر بنوك ألمانيا يستعد لشطب نحو نصف وظائف قطاع تداول الأوراق المالية على مستوى العالم كجزء من خطة أوسع لإعادة الهيكلة بهدف تعزيز ربحية البنك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن البنك الألماني يستعد لوضع التفاصيل الأخيرة للخطة التي يمكن أن تؤدي إلى شطب مئات الوظائف في قطاعات تداول الأوراق المالية والدراسات والأبحاث وتداول المشتقات.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك إخطار الموظفين الذين سيتم شطب وظائف، بمن فيهم الموجودين في الولايات المتحدة وآسيا بالقرار أوائل الشهر المقبل.

يأتي ذلك فيما ارتفع سعر سهم "دويتشه بنك" بنسبة 9ر4% في تعاملات اليوم الجمعة بعد نجاحه في اجتياز الاختبار السنوي للقدرة على تحمل الضغوط المالية الذي يجريه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي للبنوك العاملة في السوق الأمريكية.

كان "كريستيان سيفنج" الرئيس التنفيذي للبنك الألماني قد أبلغ المستثمرين في الشهر الماضي بأنه يعتزم القيام بعمليات شطب وظائف واسعة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بعد سلسلة طويلة من الإجراءات الفاشلة لإنعاش القطاع.

ويجهز الرئيس التنفيذي للبنك حاليا خطة جديدة لإعادة الهيكلة قد تتضمن خفضا كبيرا للوظائف في قطاع تداول الأوراق المالية إلى جانت التخلص من الأنشطة غير الأساسية.

في الوقت يؤكد "سيفنج" الذي تولى رئاسة "دويتشه بنك" منذ أبريل من العام الماضي التزام البنك بمواصلة أنشطته في الولايات المتحدة وآسيا. وكان البنك قد اعلن في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامه توسيع نشاط التمويلي في الولايات المتحدة.

ويركز البنك على الأنشطة المصرفية الاستثمارية خارج أوروبا وعلى الخدمات التي يقدمها مباشرة للشركات الأوروبية الكبرى، أو التي تحقق أرباحا بوضوح.