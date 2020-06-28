اتحاد الكرة: إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 بناء على طلب البدري وغريب

وافقت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، على الخطط الفنية التي تم استعراضها من قبل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وبناء عليه قرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع محمود سعد المدير الفني للاتحاد، إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها حفاظا على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي.

وجاء القرار وفقا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي وخطته الموضوعة، وما تم التوافق عليه بين المديرين الفنيين للمنتخبين على أن ارتباطات المنتخب الأول تعد جزءا من استعدادات المنتخب الأوليمبي.