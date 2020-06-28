 خالد أبوبكر: لا يمكن السماح للمدارس الخاصة بإرهاب أولياء الأمور بسبب المصروفات الدراسية - بوابة الشروق
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خالد أبوبكر: لا يمكن السماح للمدارس الخاصة بإرهاب أولياء الأمور بسبب المصروفات الدراسية

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
حسام عماد
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 10:49 م

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إنه لا يمكن السماح بأي محاولة لإرهاب أولياء الأمور بفصل أبنائهم من المدارس لعدم دفع المصروفات الدراسية للعام المقبل، في الوقت الحالي.

وعن تحصيل مصروفات المدارس الخاصة، أضاف «أبوبكر»، في برنامج «كل يوم» على قناة «ON»، أن مديريات التربية والتربية كان بها تقصير في تطبيق قرارات الوزارة، وعلى من يلزمه أصحاب المدارس الخاصة بدفع مصروفات العام المقبل من الآن التوجه إلى مديرية التربية والتعليم التابعة لها مدرسة أبنائهم.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت أن يتم تحصيل القسط الأول من مصروفات الدراسة في المدارس الخاصة في شهر سبتمبر المقبل


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