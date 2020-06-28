ألمانيا: نقابة فيردي تدعو إلى الإضراب مجددا في شركة أمازون

دعت نقابة فيردي الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات إلى تنظيم إضراب مجددا في شركة أمازون للتسوق عبر الإنترنت في إطار الخلاف مع الشركة حول أجور العاملين والمستمر منذ أكثر من سبعة أعوام.



وأعلنت النقابة اليوم الأحد دعوة العاملين إلى الإضراب يومي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء في ستة مواقع للبيع بالطلب الإلكتروني تابعة للشركة الأمريكية.



وتدعو النقابة إلى إبرام اتفاقية "عمل جيد وصحي" من أجل ضمان حماية صحة وسلامة العاملين، كما تطالب بالاعتراف باتفاقات الأجور الجماعية المحلية.



ومن المنتظر أن يبدأ الإضراب في الوردية الليلية (الأحد/الاثنين) في الأماكن المشار إليها على أن يستمر لمدة 48 ساعة على الأقل.



وكان رد فعل امازون قد اتسم بالهدوء على إضرابات سابقة ودعوات للإضراب من قبل النقابة، وكان متحدث باسم الشركة قد أكد سابقا أن امازون جهة عمل عادلة ومسؤولة حتى بدون عقد اتفاق أجور جماعية.



تجدر الإشارة إلى أن امازون تمتلك 13 موقعا لوجستيا في ألمانيا يعمل فيها نحو 13 ألف شخص في وظائف ثابتة.