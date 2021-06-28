أول تعليق من شيرين على أزمتها مع حسام حبيب والتسجيل المنسوب لوالده

ردت المطربة شيرين على الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي حول خلافاتها مع زوجها حسام حبيب بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لوالد زوجها.

وكتبت شيرين على تويتر: "الرد الصوتي ليا على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقايق... شكرا ليكوا".



وفي هذا الصدد أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، وحما الفنانة شيرين عبدالوهاب، عدم صحة التسجيل المنسوب له، والذي نشره أحد المواقع الإخبارية العربية، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع.



وجاء في التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع بأنه مُسرب، ونسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.