الجارديان: وزير الدفاع البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد تأكد إصابة رئيس الأركان بكورونا

اضطر وزير الدفاع البريطاني بن والاس وستة من كبار القادة العسكريين في المملكة المتحدة لعزل أنفسهم بعد أن ثبتت إصابة الجنرال السير نيك كارتر قائد القوات المسلحة البريطانية، بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان لصحيفة الجارديان البريطانية نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إصابة كارتر، رئيس أركان الدفاع، بفيروس كوفيد-19، وأن جميع المسؤولين الذين كانوا في اجتماع مع كارتر الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خضعوا للعزل الذاتي.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن متحدث باسم وزارة الدفاع، قوله إن فحوصات كوفيد الروتينية أثبتت إصابة رئيس أركان الدفاع بفيروس كوورنا، وأن المسؤولين الذين كانوا في اجتماع رفيع المستوى معه الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزير الدفاع، يعزلون أنفسهم بما يتماشى مع توجهات الحكومة".

وذكرت صحيفة التلجراف البريطانية أن كارتر بدأ فترة العزل الذاتي أواخر الأسبوع الماضي بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية، ومنذ ذلك الحين، نبه تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب والاس ورؤساء البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية بالبقاء في منازلهم بعد "الاتصال الوثيق" به.

كما قضى قائد الجيش، الجنرال السير مارك كارلتون سميث، ونائب السير نيك عطلة نهاية الأسبوع في الحجر الصحي في الوقت الذي ينتظران فيه نتيجة اختبارات كورونا بعد حضور الاجتماع أيضًا مع حفاظهما على مسافة أكبر عن رئيس الأركان.

وكان السير نيك، 62 عامًا، قد عقد الاجتماع في أكاديمية الدفاع في شريفنهام، بأوكسفوردشاير، يوم الخميس الماضي مع والاس، ونائب رئيس أركان الجيش الأدميرال السير تيم فريزر والسير مارك.