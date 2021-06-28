المتحدث باسم القوات العراقية: الهجوم الأمريكي على الحدود انتهاك سافر للسيادة

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيي رسول اليوم الاثنين أن الهجوم الأمريكي على الحدود انتهاك سافر للسيادة العراقية، حسبما أفادت وكالة الانباء العراقية (واع).

على صعيد آخر، أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في العراق تنظيم مراسم تشييع لضحايا القصف الجوي الأمريكي على احد ألوية الحشد في قضاء القائم على الحدود العراقية السورية أقصى غربي العراق.

وذكرت مصادر في الحشد أن مراسم التشييع ستكون بمطار المثنى ببغداد في وقت لاحق اليوم.

وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن أن أربعة من مقاتليه لقوا حتفهم في قصف لطائرات أمريكية استهدفت مواقع اللواء14 المنتشر على الحدود العراقية السورية بقضاء القائم بمحافظة الأنبار (500 كم أقصى غربي العراق).



