وزير بريطاني يخضع للعزل بعد تأكد إصابة رئيس الاركان بكورونا

يخضع وزير الدفاع البريطاني بن والاس وكبار القادة العسكريين للعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة قائد القوات المسلحة البريطانية بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب نبه الوزير بمجلس الوزراء بن والاس وقادة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية بأن عليهم البقاء في المنزل لمدة 10 أيام بعد اتصالهم الوثيق برئيس الأركان، الجنرال السير نيك كارتر، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع البريطانية.

كما قضى قائد الجيش، الجنرال السير مارك كارلتون سميث، ونائب السير نيك عطلة نهاية الأسبوع في الحجر الصحي في الوقت الذي ينتظران فيه نتيجة اختبارات كورونا بعد حضور الاجتماع أيضًا مع حفاظهما على مسافة أكبر عن رئيس الأركان.

وكان السير نيك، 62 عامًا، قد عقد الاجتماع في أكاديمية الدفاع في شريفنهام، بأوكسفوردشاير، يوم الخميس الماضي مع والاس، ونائب رئيس أركان الجيش الأدميرال السير تيم فريزر والسير مارك.