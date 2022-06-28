قال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إنه صدم من قرار استقالة الفنان هاني شاكر، من منصب نقيب المهن الموسيقية على الهواء، لافتًا إلى أن «شاكر» قيمة وقامة للوطن العربي كله.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن المشادات التي وقعت في المؤتمر الصحفي الذي انعقد لاعتذاره من النقابة وشعبة الإيقاع، لم يكن من المفترض أن تحدث.

وتابع: «إحنا خسرنا هاني شاكر والوطن العربي كله، هو قدوة لنا وتعلمنا منه كثيرًا، ولازم نديه حقه تالت ومتلت»، قائلًا إن المؤتمر الصحفي أُجل أكثر من مرة؛ بسبب الحالة الصحية لـ«شاكر»، والحفلات التي يقدمها في السعودية ولبنان.

وذكر أن هاني شاكر، وجه بصدور تصريح الغناء له خلال فترة تواجده بالخارج، حتى لا يتوقف عمله وارتباطاته، مضيفًا: «الإيقاعيون كانوا حزينين من حصولي على التصريح قبل الاعتذار، وأنا تأسفت لهم في المؤتمر وقلت إنني لم أقصد الإساءة لكم، وأعدكم ببدء صفحة جديدة».

وأعرب عن حزنه بسبب ما وقع من مشادات اليوم، معقبًا على استقالة هاني شاكر: «هاني شاكر جاب آخره وفاض بيه، والنقابة خلته مبقاش مركز في شغله والضغط عليه كله بطوله، هو الأب الروحي للنقابة، والناس لم تمنحه الفرصة عشان نحل ما حدث».

وتقدم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، باستقالته من منصب النقيب على الهواء، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية لاعتذار حسن شاكوش، مشاجرة بين أعضاء مجلس النقابة، مما أدى لانسحاب هاني شاكر نقيب الموسيقيين من المؤتمر.

وكانت نقابة الموسيقيين قد عقدت ظهر اليوم مؤتمرا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة؛ ليشهد اعتذارا رسميًا من حسن شاكوش لنقابة الموسيقيين، وتحديدًا شعبة «الإيقاع» وموكلها الفنان سعيد الأرتست.