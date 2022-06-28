23 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل قائمة فريقه استعدادًا لمباراة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على غزل المحلة اليوم الثلاثاء على ملعبه بالغربية، فى إطار الجولة الـ 23 من عمر المسابقة المحلية.

وضمت القائمة 23 لاعبًا على النحو التالي:

فى حراسة المرمى : محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم .

فى خط الدفاع : أحمد أيمن ومحمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني .

فى خط الوسط : عمر الوحش ومحمد عادل ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسه وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وجان موريل .

فى خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي وخالد النبريصي.

بينما يغيب عن هذا اللقاء عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة ومحمد مخلوف وحسن ياسين لأسباب مختلفة.