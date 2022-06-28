«صحة البحيرة» تختتم المرحلة الثانية من خطة التصحيح بمستشفيات المحافظة

عقد الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة والأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية ،اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور احمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ، مع مشرفي الإدارات الفنية والفرق المرورية بالمديرية ، ومديري ومسئولي المستشفيات الست التي خضعت للخطة التصحيحية في المرحلة الثانية ( كفر الدوار العام - كفر الدوار المركزي - حميات كفر الدوار - حميات دمنهور - الدكتور حمدي الطباخ بأبو حمص - الأطفال التخصصي ) ، تم على أثره اختتام المرحلة الثانية للخطة التصحيحية التي خضعت لها تلك المستشفيات في الفترة الماضية.

وذلك استكمالاً للخطة التصحيحية التي وضعتها المديرية للمستشفيات، لوصول الخدمة العلاجية بكامل طاقتها بعد إعلان المستشفيات خالية من حالات الكورونا منذ مطلع أبريل ٢٠٢٢م، والوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وخلال الاجتماع قام الدكتور وكيل الوزارة بتوجيه الشكر لجميع الفرق التي قامت بالمرور على تلك المستشفيات والسادة مديري إدارة المستشفيات، والتموين الطبي، والإدارة الهندسية، والتفتيش المالي والإداري، وإدارة الصيدلة، والتفتيش الصيدلي، وطالب الجميع بالحفاظ على الأداء المتميز.

وقام بتسليم شهادة تقدير لكل رئيس فريق من فرق المرور، استلمها نيابة عن أعضاء الفريق باسمه واسم السادة أعضاء الفريق ككل، ووجه إليهم التحية والتقدير.

كذلك وجه وكيل الوزارة بأهمية التشخيص عن بعد واستغلال كافة الإمكانيات للرفع من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، واستمرارية التدريب لجميع الأطباء وهيئة التمريض.

ثم قام وكيل الوزارة بتسليم الخطة التصحيحية كاملةً بمحضر رسمي لكل فريق مستشفى، مؤكداأنه سيكون كل مدير مستشفى هو وفريق ممثل من مدير الشئون المالية والإدارية، والصيدلي الأول، ورئيسة التمريض بالمستشفى، مسئولين مسئولية تامة عن الحفاظ على هذا الوضع، وأن أي ملاحظات يتم رصدها، يتم التحقق منها وتلافيها فورًا، وأن أي تجاوز يكون مسئوليتهم مسئولية تامة، ويحاسب على ذلك كل فريق المستشفى.