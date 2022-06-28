التعليم: رصد 9 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

قالت وزارة التربية والتعليم إن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية، سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد (9) حالات غش بعد بدء الامتحان، حيث تم رصد (4) حالات غش بمادة اللغة الفرنسية بمحافظات (الدقهلية، والبحيرة، وأسوان، وسوهاج) باستخدام أجهزة الهاتف المحمول، كما تم رصد (3) حالات غش بمادة اللغة الألمانية منها الحالة الأولى بمحافظة (الجيزة) باستخدام ساعة إلكترونية وحالتين بمحافظتى (الدقهلية، والجيزة) باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، كما تم رصد (2) حالة غش في اللغة الإيطالية في محافظتى (الإسكندرية، والقاهرة) باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة نقل الطالبة (أ.س.س) بإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة لمستشفى كوم حمادة للاشتباه بإصابتها بإلتهاب الزائدة الدودية وعمل الإسعافات اللازمة لها.

كما تم نقل كلٍ من الأستاذ (م.ع.إ) مراقب بلجنة على بن أبو طالب بإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى ههيا؛ لإصابته في حادث بالطريق الساعة 8.45 صباحًا قبل بدء الامتحان، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل الأستاذ (م.م.م.خ) مراقب بلجنة الرياض الإعدادية بإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى كفر الشيخ العام؛ لإصابته في حادث بالطريق أثناء ذهابه للجنة، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، كما تم نقل الأستاذ (أ.م.أ) مراقب بلجنة الثانوية العسكرية بإدارة فاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى فاقوس العام؛ لإصابته بهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل الأستاذ (ش.ع.ع.ز) مراقب بمدرسة سملوط الثانوية بنين بإدارة أبو قرقاص بمحافظة المنيا لمستشفى المنيا العام؛ لإصابته بفقدان الذاكرة نسبيًا وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.