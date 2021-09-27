وكالة الطاقة الدولية: على أوروبا الاستعداد لخفض استهلاك الغاز بنسبة 30% خلال الشتاء

حثت وكالة الطاقة الدولية أوروبا على الاستعداد لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول منتصف فبراير المقبل إذا توقفت إمدادات الغاز القادمة من روسيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية القول إن خفض الاستهلاك سيكون ضروريا إذا أوقفت روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا بشكل كامل، مضيفا أنه على قادة أوروبا الاستعداد لمثل هذا السيناريو.



وأضاف بيرول ردا على أسئلة لوكالة بلومبرج عبر البريد الإلكتروني إن التوقيت وما إذا كان سيتم وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا بالكامل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات ملء مستودعات التخزين لأقل من المتوسط بنسبة كبيرة قبل حلول الشتاء، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف ضعيف للغاية.



وأضاف بيرول إنه "في ظل السياق الحالي، لا استبعد حدوث توقف كامل لصادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا".



يأتي ذلك في حين تحاول أوروبا زيادة وارداتها من الغاز لتخزينها قبل الشتاء، وهو ما يواجه صعوبة متزايدة بعد أن خفضت موسكو الكميات التي تضخها إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي بنسبة 60% بسبب مشكلات فنية. ويمكن أن يتفاقم وضع إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وفي حين تشير توقعات الاتحاد إلى احتمال وصول معدلات ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي إلى 90% بحلول أول نوفمبر المقبل، فإن قطع الإمدادات يمكن أن يخفض نسبة الملء إلى 75% بحلول نوفمبر المقبل.