الهند: تسجيل 11 ألفا و793 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 11 ألفا و793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 43 مليونا و418 ألفا و839 إصابة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم - بأنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 27 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و47 وفاة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 96 ألفا و700 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و797 ألفا و92 شخصا، وذلك بعدما تعافي 9487 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.