 مسؤولون: مقتل 10 أوكرانيين في هجوم صاروخي على مركز تسوق بوسط البلاد - بوابة الشروق
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مسؤولون: مقتل 10 أوكرانيين في هجوم صاروخي على مركز تسوق بوسط البلاد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 2:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 2:40 ص

ذكر مسؤولون أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر قصف صاروخي روسي لمركز تسوق بوسط أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بولتافا ديمترو لونين ، فيما يواصل رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ عملهم ، إن نحو 40 شخصا أصيبوا ، بعضهم حالتهم خطيرة، في الهجوم الذي وقع بمدينة كريمينتشوك بوسط أوكرانيا.

وذكر الرئيس الإوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الصاروخ أصاب المبنى أثناء فترة ما بعد الظهر ، عندما كان هناك أكثر من ألف شخص في مركز التسوق.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن صواريخ جو - أرض طراز إكس- 22 أصابت المبنى ـ والتي أطلقتها قاذفات تو - 22 طويلة المدى من منطقة كورسك في روسيا.

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