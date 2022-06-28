مسؤولون: مقتل 10 أوكرانيين في هجوم صاروخي على مركز تسوق بوسط البلاد

ذكر مسؤولون أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر قصف صاروخي روسي لمركز تسوق بوسط أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بولتافا ديمترو لونين ، فيما يواصل رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ عملهم ، إن نحو 40 شخصا أصيبوا ، بعضهم حالتهم خطيرة، في الهجوم الذي وقع بمدينة كريمينتشوك بوسط أوكرانيا.

وذكر الرئيس الإوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الصاروخ أصاب المبنى أثناء فترة ما بعد الظهر ، عندما كان هناك أكثر من ألف شخص في مركز التسوق.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن صواريخ جو - أرض طراز إكس- 22 أصابت المبنى ـ والتي أطلقتها قاذفات تو - 22 طويلة المدى من منطقة كورسك في روسيا.