بن شرقي يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد

خط الوسط: عبد الله جمعة – سيد عبد الله"نيمار" – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و محمد حسام "بيسو" وإسلام جابر و محمود عبدالرازق "شيكابالا" و أيمن حفني ويوسف أسامة نبيه و سيف جعفر و محمد أوناجم و عمر السعيد.