تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، بسوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 2.7 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.50 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 1 إلى 2 جنيه.

تراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 4.5 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار الفاصولياء بعد أن ارتفعت أمس بقيمة جنيها لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

استقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

تراجع أسعار الفلفل الرومي البلدي بقيمة 25 قرشا لتتراوح بين 3.25 إلى 4.25 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي جنيه ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الملوخية ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي بين 7 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

ارتفع سعر الكانتالوب 50 قرشا ليتراوح بين 3.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر أسعار المانجو البلدي جنيها واحدا لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح (6– 8 كيلو) بين 21 إلى 28 جنيها.