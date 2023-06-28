 ليتوانيا تشتري راجمتي صواريخ ناسامز من أجل أوكرانيا - بوابة الشروق
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ليتوانيا تشتري راجمتي صواريخ ناسامز من أجل أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 6:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 6:01 م

كتب رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، أن بلاده حصلت على اثنتين من راجمات صواريخ سام النرويجية المتقدمة "ناسامز"، من أجل لأوكرانيا لمساعدة كييف في تعزيز دفاعها الجوي.

وقالت وزارة الدفاع، إن الطلب يقدر قيمته بما يقرب من عشرة ملايين يورو (11 مليون دولار)، بالإضافة إلى ذلك، ستسلم ليتوانيا عشر مركبات مدرعة أخرى طراز "إم.113" إلى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يصل الصاروخان أرض-جو، إلى أوكرانيا قريبا.

وقالت الوزارة، إن عقد الشراء مع الشركة المصنعة النرويجية لنظام الأسلحة تم توقيعه أمس الثلاثاء.

وشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، فيلنيوس بسبب دعمها في بيان على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلا إنها مساهمة مهمة وفي الوقت المناسب لحماية سماء أوكرانيا وإنقاذ أروح الأوكرانيين.

وجاءت صفقة الأسلحة، قبل وقت قصير من زيارة ناوسيدا إلى أوكرانيا، حيث يعتزم أن يجتمع مع زيلينسكي.


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