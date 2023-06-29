كورال روح الشرق ونجوم أنا المصري ضمن احتفال قطاع الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، في احتفالية تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتفتتح ليالي الاحتفال التي وجهت بإقامتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في التاسعة من مساء كل ليلة، والذي يقدم مجانا كخدمة فنية للجمهور، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتحيي الليلة الأولى، فرقة كورال روح الشرق - جامعة عين شمس، ويحيي اليوم الثاني عازف القانون صابر عبد الستار وفرقته الموسيقية.

أما اليوم الثالث، يتضمن باقة من الاغاني لنجوم مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وهم الفنانون "أميرة رضا، ومنار الشاذلي، ومؤمن خليل، وأحمد شرف".

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في اليوم الرابع للاحتفال، حيث يحيي الحفل فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب "عماد كمال، وكمال كمال، وأحمد الأمير، وعبدالله الجسمي"، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة .

وأما اليوم الخامس للاحتفال، يعيش جمهور ساحة الهناجر مع صوت الفنانة "فاطمة محمد علي"، وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من أشهر الأغاني لكبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.

ويختتم الاحتفال، بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بفرقته الموسيقية، ويقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية في حب الوطن.