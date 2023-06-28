منتخب المغرب الأوليمبي يهزم غانا بخماسية ويتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

تأهل المنتخب المغربي الأوليمبي إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد فوزه الكبير على منتخب غانا بـ 5 أهداف لهدف.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا كبيرًا على منتخب غانا بنتيجة 5 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبدالله مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

افتتح أهداف المباراة المنتخب المغربي عن طريق لاعبه أمير ريتشاردسون، قبل أن يضيف الهدف الثاني إسماعيل صيباري، ثم أحرز اللاعب يانيس البغراوي الهدف الثالث لمنتخب أسود الأطلس، فيما أحرز سالم آدامز الهدف الوحيد لمنتخب غانا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب عبد الصمد الزلزولي الهدف الرابع لمنتخب المغرب، قبل أن يختتم زميله يانيس أهداف المباراة في الدقيقة 53، لينتهي اللقاء بفوز أسود الأطلس بنتيجة 5 - 1.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب المغربي رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن منتخبي غانا وغينيا.