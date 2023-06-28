وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر باحتجاز 4 يهود لتورطهم في هجمات ضد فلسطينيين

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمر احتجاز إداري بحق أربعة متطرفين يهود متورطين في هجمات مؤخرا ضد فلسطينيين.



وجاء الأمرعقب توصيات من جهاز الأمن العام " الشين بيت"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.



وتأتي هذه الخطوة وسط ضغط متزايد على أسرائيل لكبح الهجمات من جانب اليهود المتطرفين على القرى الفلسطينية عقب هجوم دموي من جانب فلسطينيين الأسبوع الماضي.



وعقب الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة عيلي وسط الضفة ، قام مستوطنون بهجمات على قرية ترمسعيا أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، إضافة لإحراق نحو 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.



كان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد طالب في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بأن تبذل إسرائيل المزيد من الجهد لمنع هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.