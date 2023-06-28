محافظة مطروح: احتفالات مجانية بالحدائق العامة على مدار أيام عيد الأضحى

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الحدائق العامة بمدينة مرسى مطروح، ستشهد عددا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد، مع فتح أبوابها للجمهور وتنظيم برامج وحفلات ترفيهية مجانية لزوارها.

ودعا سكرتير عام محافظة مطروح، إلى ضرورة الالتزام بالحفاظ على البيئة والصحة العامة، بمنع ذبح الاضاحى بالشوارع والطرقات العامة، مشيرا إلى فتح المجازر أبوابها على مستوى المحافظة، لاستقبال الأضاحي وذبحها مجانا دون رسوم.

كان محافظ مطروح قد أدى صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، اليوم بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالي مطروح، كما أهدى محافظ مطروح هدايا العيد من لعب وهدايا الأطفال بعد صلاة العيد.