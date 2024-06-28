بني سويف: زراعة 12 ألف و430 فدان من القطن بجميع مراكز المحافظة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة.



وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.

كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أعلنت المديرية أنه تم زراعة 12 ألف و430 فدان من محصول القطن بجميع مراكز المحافظة. وتم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بالمركز الإرشادي في بعض قرى المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبها، قامت إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بتنفيذ 5 زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بمركزي إهناسيا والواسطى، لمتابعة وفحص المحاصيل وتوصية بالعلاجات اللازمة للحفاظ على صحتها وجودتها.

كما نفذت إدارة حماية الأراضي الزراعية إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية بإجمالي مساحة 4 أفدنة و9 قراريط في قرى المحافظة، واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

التقرير أشار أيضًا إلى انتهاء عمليات حصاد جميع الأراضي المزروعة بمحصول القمح بمساحة 119 ألف و267 فدان، مع استمرار توريد المحصول إلى الشون والصوامع المحلية. كما تم توريد أكثر من 185 ألف طن من المحصول إلى هذه المرافق.

فيما يتعلق بالمحاصيل السكرية، تم توريد أكثر من 528 ألف طن من محصول بنجر السكر لمصانع الفيوم والقناة، بالإضافة إلى تسجيل 253 ألف و264 مزارعًا في منظومة كروت الفلاح.

أخيرًا، تمت مراجعة جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل والتأكد من تراخيص مزاولة النشاط، بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة.