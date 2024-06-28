تكريم عبدالإله السناني في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

كرم محمد فهد الحارثي، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، النجم السعودي عبدالإله السناني، ضمن فعاليات الدورة 24 من المهرجان المقامة حاليا في تونس، وتستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.

يأتي هذا التكريم بمثابة رسالة شكر من الاتحاد على ما قدمه السناني خلال السنوات الماضية من أعمال كان لها أثر كبير في الدراما السعودية والخليجية.

وأعرب السناني عن شكره وتقديره لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ولهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، إذ قال في تصريحات صحفية اليوم: "ما يشهده التلفزيون السعودي من تقدم تلك الفترة يعود لوجود مسؤولين مهتمين بالمحتوى المقدم، والذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي أصبحت تطبق على الواقع في شتى المجالات، وليس في المحتوى الترفيهي فقط، وهذا التكريم لا ينفصل عن رؤية المملكة في تقديم الشكر والتقدير لأبنائها، الذين يعملون في تلك المجالات".

جدير بالذكر أن عبدالإله السناني أستاذ في جامعة الملك سعود، عمل كرئيس أول مهرجان مسرحي في الرياض "مهرجان الرياض للمسرح"، كما عمل كمستشار لوزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، وكان مسؤول عن المشروع العام لمسرح التلفزيون، وشارك كمتحدث رسمي في عدد من الندوات والمعارض الفكرية والأدبية، منها: ندوة الدراما العربية وأثرها على الربيع العربي، وذلك تحت رعاية محطة إم بي سي ومؤسسة الفكر العربي.

عمل السناني كعضو لجنة تحكيم لعدد من المهرجانات المسرحية والسينمائية، منها: مهرجان أفلام السعودية، والجنادرية المسرحي، وغيرها من برامج اكتشاف المواهب، آخرها مسابقة المناطق تحت رعاية إم بي سي أكاديمي وهيئة الترفيه.

وحصل على العديد من الجوائز كأفضل ممثل وأفضل عمل في عدد من الدول العربية، منها: مهرجان قرطاج، والخليج، وبغداد، وأبو ظبي، والكويت، وغيرها من الدول التي كرمته أيضا على مشواره الفني.

السناني له العديد من الأبحاث والمقالات بالمجلات العربية والأدبية المتخصصة وغير المتخصصة، منها: مجلة العربي الكويتية، ومجلة الحرس الوطني، ومجلة المسرح التابعة للهيئة العربية للمسرح بالإمارات، وجريدة الرياض.

كما قدم الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، منها: "دانة على أبواب جهنم"، و"القصر"، و"أساطير شعبية"، و"واي فاي"، و"لينا"، و"العاصوف"، و"الزهرية"، و"طاش ما طاش"، وغيرها.