منظمة الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف فلسطيني بحاجة للإجلاء الطبي من غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن هناك أكثر من 10 آلاف فلسطيني بحاجة للإجلاء الطبي من قطاع غزة، وذلك لتلقي العلاج.

وقال طارق يساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة، مضيفا أن 6 آلاف منهم يعانون من الصدمات، وأكثر من ألفين يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة العالمية، أنه منذ إغلاق معبر رفح جنوب قطاع غزة، لم تتم أي عملية إجلاء طبي حتى أمس، حيث تم إجلاء 21 طفلا مصابا بالسرطان، مشددة على الحاجة لإعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى حتى تظل حياتهم آمنة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح، قبل أن تحرقه وتدمره، عقب اجتياحها البري لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، في السابع من شهر مايو الماضي.