تركيا تستعد لإطلاق قمرها الصناعي تركسات A6 في يوليو المقبل

تستعد تركيا لإطلاق قمرها الصناعي تركسات A6 خلال الأسبوع الثاني من يوليو المقبل، في خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف برنامج الفضاء التركي.

وأعلن عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي، في بيان اليوم، أن القمر الصناعي تركسات A6 سيطلق إلى مداره الفضائي بعد منتصف ليلة الثامن من يوليو المقبل.

وأضاف أن القمر سينطلق على متن صاروخ /فالكون 9/ تابع لشركة سبيس إكس من قاعدة كيب كانيفرال بولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المقرر أن ينفصل القمر عن الصاروخ بعد نحو نصف ساعة من الإطلاق.. مشيرا إلى أنه في حال نجاح الإطلاق، فمن المتوقع استقبال أول إشارة من القمر بعد 70 دقيقة من انفصاله عن الصاروخ.

وتابع: "بعد إجراء جميع فحوصات المدار والأنظمة الفرعية من خلال المحطات، سيبدأ القمر رحلته الفضائية نحو مداره عند خط طول 42 درجة شرقا.. وبعد الانتهاء من الرحلة، من المتوقع أن يبدأ قمرنا الصناعي اختباراته المدارية".

وأوضح أنه من المخطط تشغيل القمر بعد الاختبارات التي ستستمر لمدة شهر واحد على الأقل بعد وصوله إلى المدار.

ولفت إلى أن القمر الجديد سيتمركز على بعد 35 ألفا و786 كيلومترا من الأرض بعد رحلته التي تستغرق شهرا واحدا، مبينا أنه يتميز عن النسخ السابقة بأنه سيغطي أيضا كلا من الهند، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا.