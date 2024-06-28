حزب الله يستهدف قاعدة دفاع جوي في ثكنة بيريا الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني في بيان مساء اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، ردًا على اعتداءات إسرائيل على مدينة النبطية الجنوبية وبلدة سحمر في البقاع الغربي.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانين منفصلين بعد ظهر اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا موقع الناقورة البحري الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية، واستهدفوا موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

ونعت المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الخميس، أحد عناصرها هو علي أحمد علاء الدين من بلدة سحمر في البقاع الغربي، شرق لبنان، بعد أن استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجته النارية ، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا على طريق القدس إلى 380 .

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على بلدة حولا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي الناقورة و علما الشعب الجنوبيتين، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بعد ظهر اليوم استهدفت بلدة عيترون في جنوب لبنان.وقامت القوات الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.