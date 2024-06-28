علق الطيار محمد عليان، نائب رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، على حصولها على المركز الثاني عالميًا في قائمة أكثر شركات الطيران تطورًا، وذلك وفقا لتصنيف «سكاي تراكس» العالمي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، إن التصنيف اعتمد على تقييم 350 شركة طيران حول العالم، واستبيان رأي أكثر من 21 مليون مسافر.

وذكر أن التقييم شمل جميع مراحل السفر منذ دخول المطار وحتى المغادرة، مضيفا أن «سكاي تراكس»، شركة عالمية رائدة في مجال تقييم شركات الطيران والمطارات تجري تقييمات دورية وتمنح أكثر من 60 جائزة تميز سنويا، ولها باع طويل في هذا المجال يمتد لأكثر من 25 عامًا.

وأوضح أن حصول مصر على المركز الثاني عالميًا في التطور جاء ضمن تقرير مفصل من 100 صفحة، يتناول تقييما دقيقا لجميع مراحل تجربة المسافر، بدءًا من دخوله المطار وحتى استلامه أمتعته في رحلة العودة.

وأكد أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر سعيًا لتحقيق تطلعات الشعب، قائلا: «الشركة في الاتجاه الصحيح نحو التقدم خطوة بخطوة لتحسين التصنيفات العالمية حتى نصل إلى تحقيق طموحات الشعب المصري».

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا بكامل طاقاتها على تطوير جميع الخدمات التي تقدمها للمسافرين قبل وبعد رحلاتهم؛ بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجودة ورضاء العملاء.