وزير خارجية ليتوانيا يشيد بتعيين كايا كالاس رئيسة وزراء إستونيا في منصب بالاتحاد الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحب وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس اليوم الجمعة بتعيين رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في منصب الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وقال لاندسبيرجيس إن هذا التعيين يعني الاعتراف بوجهات نظر جمهوريات البلطيق والدول الأخرى الواقعة على الحافة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، والتي تتخذ موقفا صلبا تجاه روسيا.

ونقلت وكالة أنباء بي إن إس عن لاندسبيرجيس قوله في فيلنيوس: إن "كالاس لم تخف أبدا موقفها.

لقد عبرت عن رأيها بوضوح بشأن القيم التي تهمنا للغاية." واختار قادة الاتحاد الأوروبي كالاس كممثلة جديدة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أمس الخميس عقب انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعد جمهوريات البلطيق الثلاث من أقوى الداعمين لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي. ويعتقد كثيرون في المنطقة أن النجاح الروسي في أوكرانيا قد يؤدي إلى اعتداء روسي مماثل على استقلالهم.

وجاء رد الكرملين سلبيا على تعيين كالاس، قائلا إنه سيؤدي إلى تفاقم علاقات روسيا السيئة بالفعل مع الاتحاد الأوروبي. ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كالاس بأنها "معروفة جيدا لدى (روسيا) بتصريحاتها غير المقبولة على الإطلاق والتي تتسم أحيانا بكراهية شديدة للروس".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله إن كالاس لم يُعرف عنها حتى الآن أنها تمتلك مهارات دبلوماسية.